В Японии зафиксировали цунами высотой 0,4 метра около крупнейшей в мире АЭС

В Японии произошло цунами высотой 0,4 метра около крупнейшей в мире атомной электростанции «Ксивадзаки-Карива», расположенной в префектуре Ниигата. В настоящее время оператор станции ТЕРСО уточняет информацию о состоянии объекта.

Прежде японские власти объявляли угрозу цунами на всем западном побережье страны - от островов Хоккайдо до Кюсю. В префектуре Исикава предупредили об угрозе большого цунами, телеканал NHK опубликовал соответствующий прогноз.

До этого сейсмологи зафиксировали серию землетрясений у японского побережья. Самое мощное из которых было магнитудой 7,6. В целом в районе префектур Исикава и Ниигата произошли девять сейсмособытий магнитудой от 4,3 до 7,6.

При этом около префектур Тояма и Исикава уже произошли цунами, высота которых достигала от 1,2 до 0,5 метра. Начиная с 16:06 по местному времени (10:06 по московскому времени) в районе префектур Исикава и Ниигата произошли девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.