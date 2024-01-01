На западе Японии из-за землетрясения остановили движение поездов

Власти Японии приняли решение остановить движение всех поездов на западном побережье страны из-за мощного землетрясения. О последствиях стихийного бедствия сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Движение всех скоростных поездов остановлено в японской префектуре Исикава после серии мощных землетрясений», - передает агентство.

Сильные подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 зафиксировали в первый день нового года в западных провинциях Японии - в Осаке и Киото. Колебания земной коры вызвали мощное цунами с высотой волн до полутора метров - опасное метеоявление затронуло западное побережье страны от Хоккайдо до Кюсю. В критической зоне оказалась АЭС «Ксивадзаки-Карива».

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2023 года филиппинское землетрясение вызвало цунами у острова Хатидзедзима в Токио.