Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 30

В результате произошедшей серии землетрясений в Японии погибли по меньшей мере 30 человек. Обновленные данные жертв действий стихии сообщил телеканал NHK со ссылкой на власти префектуры Исикава.

«По данным префектуры Исикава, <...> 2-го числа в результате землетрясения погибло в общей сложности 30 человек», - уточнили журналисты.

В частности, 15 человек погибли в городе Вадзима, 6 - в городе Сузу, 5 - в городе Нанао. Еще три человека скончались в Анамидзу, Хакуи и Сика.

Первого января в центральной части Японии произошла серия мощных землетрясений. Магнитуда некоторых достигала 7,6.

Позднее сообщалось о шести жертвах мощных землетрясений в Японии. Также 36 жителей Нанао госпитализировали. В городе Вадзима рухнули около 50 домов и более 100 пострадали от пожара.