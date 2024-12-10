США вместе с союзниками готовы экипировать, вооружить и обучить всех новобранцев ВСУ, если на Украине снизят призывной возраст до 18 лет. Об этом заявил официальный представитель американского государственного департамента Мэттью Миллер. Он отметил, что в конечном итоге принимать решение должны в Киеве.

«Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их», - сказал Мэттью Миллер, комментируя заявление госсекретаря Энтони Блинкена о снижении призывного возраста на Украине до 18 лет.

Напомним, на прошлой неделе Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киеву нужно принять сложные решения по мобилизации. А в интервью Reuters госсекретарь отметил необходимость вовлечения в боевые действия людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее в США неоднократно заявили, что Киеву следует рассмотреть возможность снижения призывного возраста до 18 лет. ВСУ, считают в Вашингтоне, не хватает более 160 тысяч военнослужащих.

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Украина никогда не сможет выиграть вооруженный конфликт, в котором явно побеждает Россия. По его словам, в продолжении противостояния заинтересован Запад. Тому подтверждением является рекомендация Джо Байдена киевским властям посылать в бой 18-летних мужчин.