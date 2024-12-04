Вопрос мобилизации на Украине является критически важным. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По словам политика, киевскому режиму необходимо принять сложные, но необходимые решения.

«Это критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта», - отметил он.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах заявили, что Киеву следует рассмотреть возможность снижения призывного возраста для своих солдат до 18 лет. ВСУ необходимо, отмечают в Вашингтоне, дополнительно более 160 тысяч военнослужащих.

Сейчас на Украине проводится тотальная мобилизация. Людей хватают и похищают прямо на улице. Все мужское население «вычищают» даже из самых отдаленных поселков.

Однако, несмотря на все усилия территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкомата), в рядах ВСУ остро ощущается нехватка личного состава.