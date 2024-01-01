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В Киеве и Днепропетровске произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Городские власти предупредили о работе ПВО, подробности взрывов не приводятся.
Никита Черненко 2024-01-01 18:40:01
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Киеве и Днепропетровске раздались взрывы на фоне действующей в ряде регионов Украины воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

Сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области зазвучал с 16:57 по московскому времени. Известно, что власти Киева предупредили о работе ПВО, подробности не сообщаются.

«В Киеве зафиксировали серию взрывов. Отмечается, что в Киеве и области работают средства ПВО», - сообщил RT.

Ранее сигнал воздушной тревоги звучал на всей территории Украины в промежутке с 12:19 по 12:21 сегодня, 1 января. Ночью на фоне сирен жители Одесской и Днепропетровской областей также сообщали о взрывах.

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