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В Киеве прозвучала серия взрывов

О взрывах в украинской столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Игнат Далакян 2024-01-02 08:37:01
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Киеве и области прозвучали взрывы. Местные власти сообщают, что средства противовоздушной обороны сработали второй раз за сутки.

«В столице раздались взрывы», - написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Местные средства массовой информации отмечают, что взрывы прозвучали не только в столице Украины, но также и в Харьковской, Винницкой области и Кропивницком. В украинских регионах звучит воздушная тревога.

Немногим ранее в Киеве и области также звучали сирены на момент 3:30 по московскому времени. Предупреждения действовали в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

#Украина #Киев #Виталий Кличко #взрывы
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