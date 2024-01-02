В Киеве прозвучала серия взрывов

В Киеве и области прозвучали взрывы. Местные власти сообщают, что средства противовоздушной обороны сработали второй раз за сутки.

«В столице раздались взрывы», - написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Местные средства массовой информации отмечают, что взрывы прозвучали не только в столице Украины, но также и в Харьковской, Винницкой области и Кропивницком. В украинских регионах звучит воздушная тревога.

Немногим ранее в Киеве и области также звучали сирены на момент 3:30 по московскому времени. Предупреждения действовали в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.