Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и членстве Киева в НАТО

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что обсуждать вопрос членства Украины в НАТО с победившим на выборах в США Дональдом Трампом бессмысленно.

Бизнесмен в качестве ответа опубликовал в соцести X эмодзи, изображающий недоумевающего человека с приподнятой бровью.

Речь идет о видео с Зеленским, на котором тот рассказал о планах провести звонок с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Киева в НАТО. При этом поднимать этот вопрос с Трампом он не считает нужным, так как тот пока еще не занял свой пост.

Напомним, в субботу, 7 декабря, состоялась встреча Зеленского, Трампа и французского президента Эммануэля Макрона. По словам СМИ, американский лидер на мероприятии был безэмоционален, из-за чего Зеленский почувствовал дискомфорт. Известно, что изначально Трамп не хотел проводить эту встречу.

Официальная инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января 2025 года.