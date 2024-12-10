Нетаньяху заявил, что одобрил удары ВВС по военным объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил удары по военным объектам, оставленным сирийской армией. Заявление главы кабинета распространила его канцелярия.

Цель этих ударов - предотвратить попадание стратегических военных объектов в руки джихадистов, отметил Нетаньяху. Он подчеркнул, что Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Сирии, но сделает все возможное для обеспечения безопасности.

Оппозиция в Сирии 8 декабря заявила о контроле над всей территорией страны. Президент Башар Асад покинул Сирию и прибыл с семьей в Москву. 10 декабря премьер-министр «правительства национального спасения» в Идлибе Мухаммед аль-Башир заявил, что назначен главой временного кабинета министров Сирии.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали более 250 целей в Сирии за два дня. По данным The Times of Israel, израильские военнослужащие уничтожили сирийские военные корабли.