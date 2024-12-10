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ВВС Израиля атаковали более 250 целей в Сирии за два дня

Представитель израильской системы безопасности назвал операцию в Сирии крупнейшей наступательной операцией в истории ВВС Израиля.
Елизавета Кондрикова 2024-12-10 02:00:09
© Фото: Monsef MemariXinHua Globallookpress

Израильская армия (ЦАХАЛ) за два дня с момента смены власти в Сирии атаковала более 250 военных целей в республике, сообщает Ynet со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Представитель израильской системы безопасности назвал операцию в Сирии крупнейшей наступательной операцией в истории ВВС Израиля, сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

Уточняется, что под удар в Сирии попали склады с боеприпасами, ракетами класса «земля-земля» и другим вооружением, военные базы и авиация. ЦАХАЛ также поразила десятки сирийских истребителей и вертолетов.

Напомним, ранее Израиль вошел на территорию Сирии за пределами Голанских высот впервые с 1973 года, израильский премьер-министр Биньями Нетаньяху объявил Голаны неотъемлемой частью Израиля. 

На фоне этого в МИД Ирана призвали Совбез ООН привлечь Тель-Авив к ответственности.

#сирия #Израиль #военные объекты #ЦАХАЛ #ввс израиля #башар ассад
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