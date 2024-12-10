ВВС Израиля атаковали более 250 целей в Сирии за два дня

Израильская армия (ЦАХАЛ) за два дня с момента смены власти в Сирии атаковала более 250 военных целей в республике, сообщает Ynet со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Представитель израильской системы безопасности назвал операцию в Сирии крупнейшей наступательной операцией в истории ВВС Израиля, сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

Уточняется, что под удар в Сирии попали склады с боеприпасами, ракетами класса «земля-земля» и другим вооружением, военные базы и авиация. ЦАХАЛ также поразила десятки сирийских истребителей и вертолетов.

Напомним, ранее Израиль вошел на территорию Сирии за пределами Голанских высот впервые с 1973 года, израильский премьер-министр Биньями Нетаньяху объявил Голаны неотъемлемой частью Израиля.

На фоне этого в МИД Ирана призвали Совбез ООН привлечь Тель-Авив к ответственности.