Путин и Белоусов приняли в Кремле главу Минобороны Индии Сингха

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, который находится в Москве с рабочим визитом.

В приеме также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ранее он провел отдельные переговоры со своим индийским коллегой.

Тогда, в ходе обсуждений, Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели расширит сотрудничество с Москвой, несмотря на огромное давление, оказываемое на его страну.

Также Белоусов сегодня поздравил Минобороны Индии с приемом в состав военно-морских сил нового фрегата «Тушил», построенного на калининградской верфи по индийскому заказу.