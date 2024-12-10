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Путин и Белоусов приняли в Кремле главу Минобороны Индии Сингха

Раджнатх Сингх находится в Москве с рабочим визитом. В ходе переговоров с Андреем Белоусовым он заявил, что Индия расширит сотрудничество с Россией.
Алексей Дегтярев 2024-12-10 18:39:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, который находится в Москве с рабочим визитом.

В приеме также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ранее он провел отдельные переговоры со своим индийским коллегой.

Тогда, в ходе обсуждений, Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели расширит сотрудничество с Москвой, несмотря на огромное давление, оказываемое на его страну.

Также Белоусов сегодня поздравил Минобороны Индии с приемом в состав военно-морских сил нового фрегата «Тушил», построенного на калининградской верфи по индийскому заказу.

#Минобороны #Индия #Владимир Путин #Раджнатх Сингх #Андрей Белоусов
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