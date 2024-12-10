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Индия расширит сотрудничество с Россией, несмотря на огромное давление

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с Андреем Белоусовым заявил, что Нью-Дели всегда будет сотрудничать с Москвой.
2024-12-10 11:55:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Раджнатх Сингх, министр обороны Индии, заявил, что Нью-Дели расширит сотрудничество с Москвой, несмотря на огромное давление, оказываемое на его страну. Об этом сообщило МО РФ. 

Глава индийского оборонного ведомства отметил это в ходе встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым в Москве

«Несмотря на то что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие», - заявил Сингх.

Он подчеркнул, что Минобороны Индии всегда будет сотрудничать с российскими коллегами. 

Министр обороны Индии добавил, что сотрудничество двух стран успешно развивается, помимо прочего, и на основе многосторонних платформ, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС. 

Андрей Белоусов в ходе встречи с Раджнатхом Сингхом заявил, что Россию и Индию связывает крепкая и проверенная временем дружба. Она основана на взаимном уважении, а доверительные отношения лидеров двух стран играют особую роль в укреплении двусторонних связей. 

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе переговоров Белоусов и Сингх обсудили актуальные вопросы взаимодействия РФ и Индии в военно-технической и военной сферах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #в стране и мире #Индия #переговоры #Раджнатх Сингх #Сотрудничество #Андрей Белоусов
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