Индия расширит сотрудничество с Россией, несмотря на огромное давление

Раджнатх Сингх, министр обороны Индии, заявил, что Нью-Дели расширит сотрудничество с Москвой, несмотря на огромное давление, оказываемое на его страну. Об этом сообщило МО РФ.

Глава индийского оборонного ведомства отметил это в ходе встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым в Москве.

«Несмотря на то что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие», - заявил Сингх.

Он подчеркнул, что Минобороны Индии всегда будет сотрудничать с российскими коллегами.

Министр обороны Индии добавил, что сотрудничество двух стран успешно развивается, помимо прочего, и на основе многосторонних платформ, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС.

Андрей Белоусов в ходе встречи с Раджнатхом Сингхом заявил, что Россию и Индию связывает крепкая и проверенная временем дружба. Она основана на взаимном уважении, а доверительные отношения лидеров двух стран играют особую роль в укреплении двусторонних связей.

Также в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе переговоров Белоусов и Сингх обсудили актуальные вопросы взаимодействия РФ и Индии в военно-технической и военной сферах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.