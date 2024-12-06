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Путин: Минск будет выбирать цели для «Орешника», размещенного в Белоруссии

При этом, отметил Владимир Путин, размещенныые в этой стране системы «Орешник» будут входить в комплекс РВСН в составе ВС РФ.
Тимур Шерзад 2024-12-06 17:08:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отметил, что Минск будет выбирать цели для систем «Орешник», которые разместят на территории Белоруссии. 

Путин уточнил, что при этом размещенные в Белоруссии ракеты «Орешник» будут входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения в составе Вооруженных сил России. 

Также Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые системы «Орешник» будут поступать на вооружение частей, находящихся на территории России и в Белоруссию параллельно. 

Помимо этого, президент России раскрыл, когда станет возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии - это сможет произойти во второй половине 2025 года

Напомним, сегодня президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Они предполагают задействование всего комплекса вооружений для защиты Союзного государства. 

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Владимир Путин #орешник
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