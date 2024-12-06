Путин: Минск будет выбирать цели для «Орешника», размещенного в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отметил, что Минск будет выбирать цели для систем «Орешник», которые разместят на территории Белоруссии.

Путин уточнил, что при этом размещенные в Белоруссии ракеты «Орешник» будут входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения в составе Вооруженных сил России.

Также Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые системы «Орешник» будут поступать на вооружение частей, находящихся на территории России и в Белоруссию параллельно.

Помимо этого, президент России раскрыл, когда станет возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии - это сможет произойти во второй половине 2025 года.

Напомним, сегодня президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Они предполагают задействование всего комплекса вооружений для защиты Союзного государства.