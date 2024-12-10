Постпред Сирии заявил, что глава МИД остается в Дамаске

Глава МИД Сирии Бассам Саббаг остается в столице Дамаск после смены власти в республике, он остается министром иностранных дел Сирии, сообщил постпред страны при ООН Кусей ад-Дахак.

Ранее местоположение министра было неизвестно, оставшиеся в стране члены кабинета министров не могли сказать, где находится Саббаг.

Ад-Дахак добавил, что продолжает получать распоряжения от министра и следует им.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну и прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище. В Дамаске объявили о формировании переходного органа власти. Сейчас на здании посольства республики в Москве висит флаг сирийской оппозиции.