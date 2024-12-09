Флаг сирийской оппозиции установили на здании посольства в Москве

Сегодня утром флаг сирийской оппозиции установили на здании посольства арабской республики в Москве. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Флаг представляет собой зелено-бело-черное полотно с тремя красными звездами. Прежний государственный символ был красно-бело-черным с двумя зелеными звездами.

Напомним, в вчера со здания посольства сняли флаг Сирийской Арабской Республики, который являлся государственным символом страны с 1980 года. Также с фасада исчезла табличка с названием дипломатического представительства.

В воскресенье стало известно о смене власти в Сирии. Башар Асад оставил пост президента и вместе с членами своей семьи улетел в Москву. Позже представители оппозиции заявили о формировании переходного органа власти.