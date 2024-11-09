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Немецкий писатель рассказал о вышедшем из себя Штайнмайере после слов о РФ

Писатель Мартин начал критиковать президента ФРГ Штайнмайера за его имевшую место позицию по отношении к России и газопроводу «Северный поток», что привело политика в ярость.
Марина Крижановская 2024-11-09 09:02:07
© Фото: © IMAGOM. Popow www.imago-images.de Global Look Press

Немецкий писатель Марко Мартин рассказал, что вывел из себя президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера. По его словам, немецкий политик пришел в ярости и кинулся на него с кулаками. Инцидент произошел во время памятных мероприятий во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены, разделявшей Восточную и Западную Германию.

«Федеральный президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете на него», - заявил он немецкому изданию, которое цитирует RT.

Писатель добавил, что высокопоставленного политика не могли успокоить. Он тяжело дышал, «жевал челюстью и заметно подавлял эмоции», даже уже выступая перед присутствующими.

Поводом для конфликта и такого поведения Штайнмайера стало то, что писатель Мартин напомнил тому, что, будучи министром иностранных дел ФРГ, поддерживал проект строительства газопровода «Северного потока-2». Слушая речь Мартина, президент постепенно приходил в негодование.

«Уважаемый господин федеральный президент, при всем уважении и без всякой дешевой полемики хочу сказать: проект "Северный поток", за который СДПГ и ХДС так долго цеплялись, несмотря на всю обоснованную критику, был лишь в этом отношении "мостом" с Россией», - заявил прежде писатель Мартин, критикуя Штайнмайера.

Одним из последних комментариев по теме подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-1» стал укор главы российского МИД Сергея Лаврова в адрес немецкого правительства. 4 ноября он заявил, что Германия стыдливо смирилась с унизительным разрушением газопроводов.

Напомним, теракт на магистральных газопроводах произошел 26 сентября 2022 года. В тот день в России заметили резкое падение давления на одной из веток, после компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях.

Началось расследование теракта, к которому Германия, Дания и Швеция не допустили Россию, а СМИ начали писать о причастности к этому Украины. В канун двухлетней годовщины подрывов Генпрокуратура Германии отказалась предоставлять информацию о расследовании.

#в стране и мире #Германия #Северный поток #Франк-Вальтер Штайнмайер #ярость
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