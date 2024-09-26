Генпрокуратура ФРГ не стала отвечать о ходе расследования подрывов «СП

Генеральная прокуратура Германии не стала комментировать ход расследования терактов на магистральных газопроводах «Северный поток». В канун двухлетней годовщины подрывов «Северный поток» и «Северный поток - 2»

РИА Новости попросило ответить, будут ли какие -то выступления представителей ведомства по этому случаю, а также может ли немецкая ГП подтвердить наличие выданных ордеров на арест, и сообщить их количество.

В ответ представитель генпрокуратуры Инес Петерсон сообщила лишь, что это расследование продолжается.

«Я могу сообщить вам лишь то, что расследование продолжается. Никакой дополнительной информации на данный момент не предоставляется», - заявила она агентству.

Кроме того, она уклонилась от вопроса, есть ли у ведомства обмен данными с коллегами из России. Петерсон подчеркнула, что ГП ФРГ «принципиально не высказывается» по вопросам международной правовой помощи.

Накануне правительство ФРГ сообщило о нескольких выданных ордерах на арест по делу о «Северных потоках», отметив, что расследованием подрывов сейчас снова занимается Генпрокуратура ФРГ.

МИД РФ 20 сентября анонсировал заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках», запланированное на 26 сентября. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Россия доведет до конца это расследование.