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Лавров: Германия стыдливо смирилась с разрушением «Северных потоков»

Глава МИД РФ отметил, что правящие элиты многих европейских стран не видят будущего в многополярном мире.
Сергей Лебедев 2024-11-04 11:35:21
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Немецкое правительство стыдливо смирилось с унизительным разрушением «Северных потоков». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, когда выступал на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

«Правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов "Северные потоки" в ущерб коренным интересам германской экономики и народа», - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ добавил, что правящие элиты многих стран Европы не видят будущего в многополярном мире. Они, по словам Сергея Лаврова, ищут спасение у заокеанского гегемона.

Ранее министр заявлял, что после подрыва газопроводов «Северный поток» Европа и Германия, в частности, стали придатком США в ряде отраслей. Случившуюся диверсию, подчеркнул Сергей Лавров, страны ЕС «покорно проглотили».

Напомним, теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, теракт подготовила администрация президента США Джо Байдена из-за опасения, что ФРГ, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.

#Сергей Лавров #сша #Германия #Европа #Запад #Северный поток #МИД РФ #ФРГ
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