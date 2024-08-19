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Депутат из ФРГ усомнился в версии об украинских фигурантах в деле «СП»

Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн допустил, что правительства Украины и Германии заранее предупредили о подготовке теракта на «Северных потоках».
Ян Брацкий 2024-08-19 16:49:22
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

История о трех украинских активистах, подорвавших газопровод «Северный поток», является ложью. В этом уверен член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн. В комментарии для «Звезды» он выразил уверенность, что за этим преступлением стоят спецслужбы стран НАТО. Скорее всего - США и Великобритании, отметил он.

«Возможно, украинское правительство проинформировали об этом. Возможно и немецкое правительство знало заранее, так как власти ФРГ не провели никакого расследования после уничтожения газопровода», - сказал Линдеманн.

Ранее стало известно, что Россия направила в Берлин официальные претензии по расследованию теракта на газопроводах. Как сообщили РИА Новости, Москва не намерена мириться с текущим положением дел и намерена добиваться от властей Германии исполнения ими обязательств в области борьбы с терроризмом.

В российском МИДе опасаются, что немецкие спецслужбы намерены «спустить на тормозах» расследование о подрыве газопроводов. Напомним, инцидент произошел 26 сентября 2022 года. Началось расследование теракта. Россию к нему не допустили, а ряд западных СМИ начали писать о причастности Украины к осуществлению порыва.  

#Теракт #Северный поток #ФРГ #наш эксклюзив
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