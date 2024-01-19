Представитель хуситов заявил о попадании ракетами по судну США в Аденском заливе

Контролирующие северную часть Йемена члены шиитского движения «Ансар Алла» - хуситы - нанесли очередной ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Они зафиксировали прямое попадание, об этом заявил официальный представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сари.

«Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что операция была проведена йеменскими военно-морскими силами с использованием ряда соответствующих противокорабельных ракет, и попадание было точным и прямым», - сообщает RT.

По словам Сари, операция хуситов стала «победой»над притеснением палестинцев в секторе Газа и «ответом» на агрессию США и Великобритании против Йемена.

Вместе с этим, представитель хуситов предупредил, что «неизбежно последует ответ» на американские и британские атаки и любое новое нападение «не останется без ответа и наказания».

До этого хуситы атаковали американское судно около йеменского порта Эль-Мукалла в Аравийском море. Сутками ранее под удар хуситов попало судно США в Аденском заливе.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.

В декабре прошлого года появилась информация о намерении США и коалиции из различных государств провести операцию «Страж процветания» по защите акватории Красного моря. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в ней примет участие ряд стран, среди которых Великобритания, Бахрейн, Италия, Сейшельские острова и другие, их целью станет обеспечение свободы судоходства и укрепление безопасность в регионе.

С началом нового года, 12 января, самолеты, корабли и подводные лодки американских и британских вооруженных сил впервые атаковали объекты хуситов в нескольких городах Йемена, в частности, места дислокации ракет и беспилотников и радиолокационных станций.