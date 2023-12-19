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Пентагон заявил, что начинает операцию по защите акватории Красного моря

Марина Крижановская
00:55 19.12.2023
США заявили о начале операции против хуситов.
Пентагон заявил, что начинает операцию по защите акватории Красного моря
© Фото: navy.mil
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Пентагон объявил, что начинает многонациональную операцию по защите акватории Красного моря. Заявление главы ведомства Ллойда Остина последовало после удара, нанесенного хуситами по торговым судам.

По его словам, участниками операции будут несколько стран, среди которых Бахрейн, Сейшельские Острова и Италия. Перед собой они поставили цель обеспечить свободу судоходства и укрепить безопасность в регионе.

«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», - пояснил Остин, заявление которого опубликовал Пентагон.

Обратив внимание на недавние атаки хуситов из Йемена, Остин призвал дать на них «коллективный ответ». По этой причине начнется многонациональная операция, информация о которой появилась в СМИ 17 декабря. Считается, что размещение сил коалиции поможет реагировать на возникающие угрозы.

Об операции под названием «Страж процветания» против хуситов Остин намеревался объявить во время визита на Ближний Восток. Уточняется, что это попытки международного сообщества установить безопасность в красноморской зоне и нарастить потенциал там, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Особо подчеркивалось, что через Баб-аль-Мандебский пролив и Красное море проходит 1/6 часть мирового коммерческого судоходства. В последнее время торговые суда стали часто подвергаться атакам со стороны йеменских повстанцев. 

Бывший разведчик Скотт Риттер 19 декабря предупреждал о планах США развязать еще одну войну - с повстанцами из обнищавшего Йемена хуситами.

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