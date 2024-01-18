Al Jazeera: хуситы атаковали судно США в Аденском заливе

Йеменские повстанцы - хуситы, контролирующие северную часть страны, заявили об атаке по американскому кораблю в Аденском заливе. Об этом сообщил арабоязычный телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну в ответ «на агрессию против территории Йемена».

Утром 17 января в комментарии Al Jazeera чиновник из США сообщил, что принадлежащее американской компании коммерческое судно подверглось нападению с территории, контролируемой хуситами, через несколько часов после того, как Вашингтон повторно включил хуситов в список террористов.

«Американский чиновник объяснил "Аль-Джазире", что атака пришлась по кораблю, и отметил, что в настоящее время невозможно раскрыть использованное оружие, а также потенциальные повреждения или травмы», - проинформировал телеканал.

В йеменском судоходстве подтвердили Al Jazeera, что хуситы атаковали корабль в Красном море.

Как сообщалось 15 января принадлежащее США судно поразили ракетой у берегов Йемена. Оно шло под флагом Маршалловых островов и попало под удар вблизи города-порта Адена в Йемене.

После этого поступило подтверждение со стороны США о попадании ракеты хуситов в американское судно Gibraltar Eagle в Красном море у берегов Йемена. Как сообщает американское командование, в контейнеровоз попали баллистической противокорабельной ракетой.