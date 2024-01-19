Хуситы заявили об атаке на американское судно в Аравийском море

Шиитские вооруженные формирования движения «Ансар Алла» - хуситы, контролирующие северную часть Йемена, заявили о нападении на американское судно у йеменского побережья в Аравийском море.

Инцидент произошел в 140 километрах юго-восточнее порта Эль-Мукалла. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera военный источник хуситов.

«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», - рассказал источник.

Сутками ранее сообщалось, что хуситы ударили по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Удар подтвердило командование США.

Пятнадцатого января хуситы подтвердили нападение на контейнеровоз в Аденском заливе. В тот день йеменское шиитское движение «Ансар Алла» удостоверили, что напали на американский контейнеровоз Gibraltar Eagle.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.

Центральное командование ВС США подсчитало, что с середины ноября 2023 года в красноморской зоне такие атаки были в отношении более чем 20 различных судов.

Затем в декабре появилась информация о намерении Соединенных Штатов и коалиции из различных государств провести операцию «Страж процветания» по защите акватории Красного моря. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в ней примет участие ряд стран, среди которых Великобритания, Бахрейн, Италия, Сейшельские острова и другие, их целью станет обеспечение свободы судоходства и укрепление безопасности в регионе.

С началом нового года, 12 января, самолеты, корабли и подводные лодки американских и британских вооруженных сил впервые атаковали объекты хуситов в нескольких городах Йемена, в частности, места дислокации ракет и беспилотников и радиолокационных станций.