Командование США подтвердило удар хуситов по судну Genco Picardy в Аденском заливе

В США подтвердили нанесение ударов йеменскими повстанцами - хуситами по судну Genco Picardy в Аденском заливе. Информацию сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (USCENTCOM) в социальной сети Х (ранее Twitter).

«17 января беспилотник был запущен с территории Йемена, подконтрольной хуситам, и нанесен удар по судну Genco Picardy в Аденском заливе», - сообщило ведомство.

При этом судно получило «некоторые повреждения», но никто не пострадал.

Немногим ранее телеканал Al Jazeera опубликовал сообщение об атаке хуситов по американскому судну в Аденском заливе.

Они нанесли по нему удар противокорабельными ракетами в ответ «на агрессию против территории Йемена». Тогда же в судоходстве Йемена подтвердили Al Jazeera, что хуситы атаковали корабль в Красном море.

Пятнадцатого января хуситы подтвердили нападение на контейнеровоз США в Аденском заливе. В тот день йеменское шиитское движение «Ансар Алла» удостоверили, что напали на американский контейнеровоз Gibraltar Eagle.