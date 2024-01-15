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Хуситы подтвердили нападение на контейнеровоз США в Аденском заливе

Хуситы нанесли прямой и точный удар противокорабельными ракетами по американскому судну, заявил представитель движения «Ансар Алла».
Елизавета Егорова 2024-01-15 22:41:01
© Фото: Hani Al-Ansi dpa Globallookpress

Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило нападение на контейнеровоз США Gibraltar Eagle в Аденском заливе. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что при нападении использовались противокорабельные ракеты, а сам удар был прямым и точным.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», - заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Представитель хуситов подчеркнул, что движение будет воспринимать любые судна, принадлежащие США или Великобритании и участвующие в военной агрессии против Йемена, в качестве военных целей.

Ранее попадание ракеты в американский контейнеровоз подтвердили в США. О значительных повреждениях судна экипаж не сообщал. В американском командовании сообщили, что корабль продолжил путь.

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