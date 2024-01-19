Во Флориде стартовала ракета SpaceX с космическими туристами

Корабль Crew Dragon компании Space X с командой из четырех космических туристов стартовал на МКС с площадки Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде. Запуск транслировался в прямом эфире.

Корабль доставит на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Команда проведет на МКС более двух недель и примет участие более чем в 30 научных экспериментах на орбите станции.

В состав самого экипажа вошли командир корабля и экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, шведский гражданин Маркус Вандт и пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджы. Сообщается, что это первый турецкий астронавт, который отправится на космическую станцию.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса сообщило недавно о решении отложить лунные миссии по причине технических трудностей с космическими кораблями, среди перенесенных миссий числится и «Артемида-3», в рамках которой планировалось высадить людей на Луну. Позже после этого решения появилось сообщение об отказе двигательной системы частного лунного модуля Peregrine Mission 1, который приблизился на этой неделе к Земле и должен сгореть при входе в атмосферу.