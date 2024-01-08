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Американский лунный модуль Peregrine во время полета начал терять топливо

Возникла проблема в двигательной установке аппарата.
Сергей Лебедев 2024-01-08 22:46:01
© Фото: NASA, X

Нештатная ситуация произошла с лунным модулем Peregrine Mission 1, который сегодня стартовал на ракете Vulcan Centaur с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщили в компании, разработавшей космический аппарат. Отмечается, что аномалия помешала посадочному модулю принять стабильное положение с ориентацией на Солнце.

«Специалисты занимаются решением проблемы в режиме реального времени», - говорится в публикации компании Astrobotic.

Позже стало известно, что возникла проблема в двигательной установке. Они приводит к критической потере топлива.

«Специалисты пытаются стабилизировать уровень утечки», - уточнили в Astrobotic.

Напомним, посадочный модуль Peregrine Mission 1 должен достигнуть поверхности Луны в феврале этого года.

Изначально запуск планировался на 24 декабря. Однако старт перенесли на 8 января.

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