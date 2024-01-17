К Земле приблизился вышедший из строя лунный посадочный модуль США

Частный лунный посадочный модуль Peregrine приблизился к Земле на расстояние 290 тысяч километров перед входом в атмосферу планеты. Об этом сообщила компания-разработчик космического аппарата Astrobotic Technology.

Корабль стартовал 8 января с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, на ракете Vulcan Centaur и должен был стать первым коммерческим посадочным модулем, а также первым американским посадочным модулем, который приземлился на Луну за последние 50 лет. Однако в результате негерметичного закрытия клапана между баками с гелием и окислителем во время включения двигателей случился отказ двигательной системы и утечка топлива после разрыва бака окислителя. По подсчетам команды лунной миссии, посадочный модуль сгорит при входе в атмосферу Земли 18 января. На данный момент корабль пробыл в космосе 8 дней и 16 часов.

«Взаимодействуя с NASA, мы получили рекомендации от космического сообщества и правительства США о наиболее безопасном и ответственном курсе действий по завершению миссии Peregrine. Нам рекомендовали позволить космическому кораблю сгореть при входе в атмосферу Земли», - говорилось в сообщении.

Недавно Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило о вынужденном отложении лунных миссий в связи с техническими проблемами в критических системах космических кораблей. Одной из первых отложенных миссий стала миссия «Артемида-3», в рамках которой ожидалось высаживание людей на Луну.