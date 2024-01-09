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NASA вынуждено отложить лунные миссии из-за технических проблем

Некоторые критические системы космических кораблей NASA для отправки астронавтов на Луну нуждаются в ремонте или доработке.
Ян Брацкий 2024-01-09 10:11:01
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) вынуждено отложить несколько миссий на Луну из-за технических трудностей с космическими кораблями. Одной из первых была перенесена миссия «Артемида-3», в рамках которой на Луну должны были высадить людей, пишет Reuters. Системы задействованного в проекте корабля SpaceX нуждаются в замене.

Ожидается перенос сроков и по второй «Артемиде», запланированной на конец этого года. Во время вибрационных испытаний ученые заметили проблемы с батареями капсулы экипажа корабля «Орион». Теперь эти батареи нуждаются в замене, сообщает агентство.

В NASA уточнили, что успех программы «Артемида» зависит от частных компаний. Планируется, что в рамках программы задействуют Boeing, Lockheed и SpaceX. Проект «Артемида» преследуют и финансовые проблемы. Ранее в бюджетно-контрольном управлении NASA заявили, что текущий уровень затрат на создание ракеты-носителя для полетов на Луну делает ее недоступной для США.

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