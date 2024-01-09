NASA вынуждено отложить лунные миссии из-за технических проблем

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) вынуждено отложить несколько миссий на Луну из-за технических трудностей с космическими кораблями. Одной из первых была перенесена миссия «Артемида-3», в рамках которой на Луну должны были высадить людей, пишет Reuters. Системы задействованного в проекте корабля SpaceX нуждаются в замене.

Ожидается перенос сроков и по второй «Артемиде», запланированной на конец этого года. Во время вибрационных испытаний ученые заметили проблемы с батареями капсулы экипажа корабля «Орион». Теперь эти батареи нуждаются в замене, сообщает агентство.

В NASA уточнили, что успех программы «Артемида» зависит от частных компаний. Планируется, что в рамках программы задействуют Boeing, Lockheed и SpaceX. Проект «Артемида» преследуют и финансовые проблемы. Ранее в бюджетно-контрольном управлении NASA заявили, что текущий уровень затрат на создание ракеты-носителя для полетов на Луну делает ее недоступной для США.