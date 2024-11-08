Лайнер Spectrum of the Seas покинул Японию после устранения поломки

Экипаж совершившего в Японии вынужденную остановку круизного лайнера Spectrum of the Seas устранил технические проблемы.

В настоящее время судно покинуло порт Йокогамы (примерно в 05:30 по московскому времени) и держит курс на Шанхай.

Как передал корреспондент ТАСС, в китайском порту лайнер с туристами окажется не ранее 11 ноября.

Всего на борту находятся 538 граждан России. Прежде сообщалось, что им пообещали вернуть деньги за авиабилеты. Компенсация составит порядка 400 долларов, в то время как долететь сейчас из Шанхая в Москву стоит порядка 250 тысяч рублей. Большая часть туристов хочет поскорее вернуться домой, а не получить денежные средства.

В комментарии «Звезде» одна из пассажирок-россиянок поделилась, что пока лайнер стоял в японском порту, их кормили, развлекали, а также забрали паспорта.