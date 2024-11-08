Застрявшим в Японии россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты

Туроператор пообещал компенсировать траты застрявших в Японии россиян на возвращение на Родину. Об этом заявил представитель компании Михаил Алексеев.

«Мы будем решать с каждым пассажиром отдельно. Но если потребуется большая сумма, мы готовы от собственной компании компенсировать. тем кто бронировал или еще не бронировал, будем бронировать им билеты и возвращать в Россию», - заявил коммерческий директор.

Роскошный лайнер стал золотой клеткой для почти для 600 туристов, большая часть из которых россияне. Её замок закрылся в порту Иокогамы - корабль встал на якорь из-за поломки и застрял там минимум на два дня. Так что многие не успеют вернуться в Шанхай к назначенной дате, а значит, сгорят обратные билеты в Россию. Ведь улетать на родину они должны именно оттуда.

Круизная компания обещает возместить ущерб за потерянные авиабилеты до 400 долларов. Однако долететь сейчас из Шанхая в Москву стоит порядка 250 тысяч рублей. Но большинство туристов хотят не денег, а быстрее вернуться домой.

Также туристам обещают вернуть 100% стоимости круиза из-за поломки. Но вот за компенсацией обратиться можно будет только к туроператору. Ведь официального представителя компании владельца в России нет.

«Я разговаривала с одной женщиной, которой семья подарила этот круиз на юбилей, она вообще в панике. У нее заплаканные глаза, она не знает, как ей быть, как она будет возвращаться, потому что таких денег на обратную дорогу у нее нет», - рассказала одна из пассажирок лайнера.

Официально круиз завершился еще вчера и судно уже должно держать курс на Шанхай. Однако иммиграционная служба Японии готова предоставить коридор до аэропорта. Нужно лишь обращение от компании-владельца лайнера.

Сейчас туристы сидят на чемоданах. Надеются, что смогут добраться до Токио и оттуда вылететь в Шанхай. Но главная проблема - нельзя сойти на берег. Пассажиры не могут свободно перемещаться по городам, незапланированным в круизе. Для этого нужна транзитная виза Японии. Следовательно и вылететь из этой страны не получится.

Наше посольство оказывает консульскую поддержку. Ситуация осложняется тем, что порт, в который прибыл лайнер, грузовой. Пассажиров вывезти довольно проблематично.