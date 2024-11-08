МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Застрявшим в Японии россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты

Россиянам обещают возместить до 400 долларов за сгоревшие авиабилеты. Но большинство туристов хотят быстрее вернуться домой.
Глеб Владовский Алина Тихомирова 2024-11-08 03:20:26
© Фото: Xinhua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Туроператор пообещал компенсировать траты застрявших в Японии россиян на возвращение на Родину. Об этом заявил представитель компании Михаил Алексеев.

«Мы будем решать с каждым пассажиром отдельно. Но если потребуется большая сумма, мы готовы от собственной компании компенсировать. тем кто бронировал или еще не бронировал, будем бронировать им билеты и возвращать в Россию», - заявил коммерческий директор.

Роскошный лайнер стал золотой клеткой для почти для 600 туристов, большая часть из которых россияне. Её замок закрылся в порту Иокогамы - корабль встал на якорь из-за поломки и застрял там минимум на два дня. Так что многие не успеют вернуться в Шанхай к назначенной дате, а значит, сгорят обратные билеты в Россию. Ведь улетать на родину они должны именно оттуда.

Круизная компания обещает возместить ущерб за потерянные авиабилеты до 400 долларов. Однако долететь сейчас из Шанхая в Москву стоит порядка 250 тысяч рублей. Но большинство туристов хотят не денег, а быстрее вернуться домой.

Также туристам обещают вернуть 100% стоимости круиза из-за поломки. Но вот за компенсацией обратиться можно будет только к туроператору. Ведь официального представителя компании владельца в России нет.

«Я разговаривала с одной женщиной, которой семья подарила этот круиз на юбилей, она вообще в панике. У нее заплаканные глаза, она не знает, как ей быть, как она будет возвращаться, потому что таких денег на обратную дорогу у нее нет», - рассказала одна из пассажирок лайнера.

Официально круиз завершился еще вчера и судно уже должно держать курс на Шанхай. Однако иммиграционная служба Японии готова предоставить коридор до аэропорта. Нужно лишь  обращение от компании-владельца лайнера.

Сейчас туристы сидят на чемоданах. Надеются, что смогут добраться до Токио и оттуда вылететь в Шанхай. Но главная проблема - нельзя сойти на берег. Пассажиры не могут свободно перемещаться по городам, незапланированным в круизе. Для этого нужна транзитная виза Японии. Следовательно и вылететь из этой страны не получится.

Наше посольство оказывает консульскую поддержку. Ситуация осложняется тем, что порт, в который прибыл лайнер, грузовой. Пассажиров вывезти довольно проблематично. 

#в стране и мире #Япония #лайнер #авиабилеты #российские туристы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 