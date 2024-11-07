«Поят, веселят»: пассажирка об обстановке на застрявшем в Японии круизном лайнере

На круизном лайнере Spectrum of the Seas, вынужденно вставшем на якорь у берегов Японии, в настоящее время ситуация контролируема - пассажиров обслуживают как обычно, их самочувствие в норме. Об обстановке на огромном судне, вышедшем из строя в японском порту Йокогама, «Звезде» рассказала путешественница и пассажир лайнера Марьяна.

«Нас не обижают, поят, кормят, веселят. Паспорта у нас забрали, потому что это нормальная практика для круиза... Мы не имеем права перемещаться по другим городам, кроме запланированных в круизе. Ситуация, конечно, нештатная, но никто не помирает. Голодными никто не сидит. То есть для нас ничего не изменилось», - рассказала женщина.

Единственная неприятность - это необходимость покупки новых билетов. Но Марьяна выразила надежду, что с этим удастся справиться.

Spectrum of the Seas следовал в китайский порт Шанхай и должен был оказаться там 9 ноября, но из-за технической неисправности пришвартовался у берегов Японии. Остановка судна могла возникнуть из-за технических проблем с двигательной системой лайнера.

По последним данным, сойти на сушу с круизного лайнера не могут около 600 россиян из-за отсутствия виз Японии. Также сообщалось, что для пассажиров сделали бесплатным алкоголь, но затем эту информацию опровергли.