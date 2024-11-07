Застрявшие на лайнере россияне боятся не вернуться домой из-за дорогих билетов

Россияне, застрявшие на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas в Японии, опасаются, что не смогут купить билеты на обратный рейс из Шанхая, которые стоят от 250 тысяч рублей. Многие планировали улететь 9-10 ноября, но из-за поломки корабля пассажиры доберутся до аэропорта не раньше 11-го числа, и уже оплаченные билеты сгорят. Об этом «Звезде» рассказала пассажирка Елена Левина.

«У многих людей куплены невозвратные билеты, и мы нервничаем, что не сможем купить другие. Сейчас билеты стоят очень дорого - от 250 тысяч. У нас просто нет этих денег, чтобы перебронировать билеты», - рассказала Елена.

Туроператор никак не уведомил пассажиров о задержке и не предложил помощь - реагировать компания начала только после прямого обращения от пострадавших.

Напомним, что лайнер должен был направиться из Японии в Шанхай. На остановке в Йокогаме стало известно о поломке судна, которая и привела к задержке. По данным российского посольства в Японии, на борту находятся 538 граждан РФ. Покинуть лайнер они не могут, но руководство предоставило пострадавшим дополнительное питание.