Гражданам РФ посоветовали отказаться от поездок в Амстердам

Посольство Российской Федерации в Нидерландах порекомендовало россиянам временно отказаться от поездок в Амстердам. Об этом сообщается в посте диппредставительства в социальной сети X.

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками Посольство РФ в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в г.Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность» - говорится в сообщении.

Этой ночью в голландской столице израильские футбольные фанаты подверглись нападению после матча «Маккаби Тель-Авив» - «Аякс». Некоторые нападавшие скандировали пропалестинские лозунги, а также в руках держали флаги Палестины.

Недавно стало известно о том, что демонстранты призывали к погромам в день футбольного матча. В соцсетях были призывы к нападению на израильских болельщиков.

Один из пропалестинских активистов рассказал «Звезде», как происходила драка с израильтянами. По его словам, палестинские демонстранты начали скандировать лозунги, затем подошли израильтяне и начали драку.