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В Нидерландах болельщиков из Израиля избила толпа с флагами Палестины

В разных районах Амстердама произошли нападения на футбольных болельщиков из Израиля.
Марина Крижановская 2024-11-08 07:35:38
© Фото: Ddp, Keystone Press Agency, Globallookpress

В нидерландской столице футбольные болельщики из Израиля подверглись нападению и избиению. Речь идет о фанатах израильского футбольного клуба «Маккаби». Они пришли на матч с местным «Аяксом».

Как сообщает RT со ссылкой на ряд СМИ еврейского государства, у некоторых нападавших в руках были флаги Палестины. Толпа начала избивать израильтян. Такие стычки зафиксировали в разных частях Амстердама.

«Несколько израильтян получили ранения, но точных данных пока нет», - передали журналисты.

В то же время советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман написал, что тот распорядился отправить в Нидерланды самолеты для эвакуации граждан на родину.

«Премьер-министр распорядился немедленно отправить два самолета для эвакуации наших граждан. Ужасающие кадры нападения на наших граждан в Амстердаме не останутся без внимания», - передал Гендельман приказ Нетаньяху.

Кроме того, Нетаньяху провел совещание для оценки ситуации с министром иностранных дел и своим военным секретарем, он следит за развитием событий и потребовал от правительства Нидерландов и местных сил безопасности принять решительные и быстрые меры против погромщиков, а также обеспечить безопасность израильтян.

 

 

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