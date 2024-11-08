В Нидерландах болельщиков из Израиля избила толпа с флагами Палестины

В нидерландской столице футбольные болельщики из Израиля подверглись нападению и избиению. Речь идет о фанатах израильского футбольного клуба «Маккаби». Они пришли на матч с местным «Аяксом».

Как сообщает RT со ссылкой на ряд СМИ еврейского государства, у некоторых нападавших в руках были флаги Палестины. Толпа начала избивать израильтян. Такие стычки зафиксировали в разных частях Амстердама.

«Несколько израильтян получили ранения, но точных данных пока нет», - передали журналисты.

В то же время советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман написал, что тот распорядился отправить в Нидерланды самолеты для эвакуации граждан на родину.

«Премьер-министр распорядился немедленно отправить два самолета для эвакуации наших граждан. Ужасающие кадры нападения на наших граждан в Амстердаме не останутся без внимания», - передал Гендельман приказ Нетаньяху.

Кроме того, Нетаньяху провел совещание для оценки ситуации с министром иностранных дел и своим военным секретарем, он следит за развитием событий и потребовал от правительства Нидерландов и местных сил безопасности принять решительные и быстрые меры против погромщиков, а также обеспечить безопасность израильтян.