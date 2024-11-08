Демонстранты за неделю призывали жителей Амстердама устроить погром

Житель Амстердама Самуил рассказал, что пропалестинские активисты за неделю планировали погромы в день футбольного матча «Аякс» - «Маккаби Тель-Авив». В соцсетях они призывали нападать на израильских болельщиков.

«Они призывали людей в четверг уже с шести или семи вечера прийти на стадион "Арена" - не на сам стадион, а вокруг стадиона - и устроить беспорядки там. Перед началом игры пропалестинские демонстранты попробовали устроить потасовки. Не получилось, потому что полиция взяла и окружила», - поделился он.

Самуил также рассказал, как после матча активисты искали израильских болельщиков в барах и других заведениях, а также на улице, пытались нападать на них. Из-за этого город оцепила полиция.

На данный момент известно о пяти пострадавших в результате погромов, их госпитализировали. Также сотрудниками правоохранительных органов арестованы 62 человека.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме на футбольных фанатов из Израиля напали активисты. Стычки произошли в разных частях города, у некоторых нападавших в руках были флаги Палестины.