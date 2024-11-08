Пропалестинский активист объяснил, как началась драка с израильтянами

Палестинец рассказал, как с точки зрения демонстрантов выглядели события минувшей ночи в Амстердаме. Ранее сообщалось о столкновениях между пропалестинскими активистами и израильскими болельщиками после матча «Аякса» и «Маккаби Тель-Авив».

Как сообщил «Звезде» собеседник, всего на улицах города было 400-500 демонстрантов. По его словам, они шли с флагами и скандировали лозунг: «Свободу Палестине», а израильтяне подошли к ним в сопровождении полиции и начали бить.

«Мы шли по улицам Амстердама с флагами Палестины. Израильтяне к нам подошли в сопровождении полиции и начали нас бить. Полиция защищала их, а не нас. Они писали нам: "Где вы? Мы идем за вами". Мы ответили: "Мы здесь, давайте подеремся"», - поделился он.

Палестинец добавил, что фанаты из Израиля срывали с домов палестинские флаги и сжигали их. При себе у них было холодное оружие.

Ранее своим видением ситуации поделился житель Амстердама. Он рассказал о том, как палестинские активисты призывали местных устроить погром.

На данный момент арестованы 62 человека, участвовавшие в беспорядках. Также известно, что пятеро пострадавших в результате беспорядков попали в больницу.