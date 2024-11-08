МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пропалестинский активист объяснил, как началась драка с израильтянами

По словам активиста, израильтяне начали бить палестинцев, а те ответили на агрессию.
Анастасия Бобылева 2024-11-08 19:55:21
© Фото: @YaarDabestaani X.com

Палестинец рассказал, как с точки зрения демонстрантов выглядели события минувшей ночи в Амстердаме. Ранее сообщалось о столкновениях между пропалестинскими активистами и израильскими болельщиками после матча «Аякса» и «Маккаби Тель-Авив».

Как сообщил «Звезде» собеседник, всего на улицах города было 400-500 демонстрантов. По его словам, они шли с флагами и скандировали лозунг: «Свободу Палестине», а израильтяне подошли к ним в сопровождении полиции и начали бить.

«Мы шли по улицам Амстердама с флагами Палестины. Израильтяне к нам подошли в сопровождении полиции и начали нас бить. Полиция защищала их, а не нас. Они писали нам: "Где вы? Мы идем за вами". Мы ответили: "Мы здесь, давайте подеремся"», - поделился он.

Палестинец добавил, что фанаты из Израиля срывали с домов палестинские флаги и сжигали их. При себе у них было холодное оружие.

Ранее своим видением ситуации поделился житель Амстердама. Он рассказал о том, как палестинские активисты призывали местных устроить погром.

На данный момент арестованы 62 человека, участвовавшие в беспорядках. Также известно, что пятеро пострадавших в результате беспорядков попали в больницу.

#Израиль #палестина #наш эксклюзив #Амстердам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 