Reuters: Пакистан привел армию в состояние «чрезвычайно высокой готовности»

Высокопоставленный член службы безопасности Пакистана сообщил, что армия страны находится в состоянии «чрезвычайно» повышенной боевой готовности. Слова представителя ведомства приводит агентство Reuters.

Отмечается, что пакистанские вооруженные силы готовы дать решительный ответ на любою «авантюру» с иранской стороны. Также местный телеканал Samaa сообщил об усилении контроля за гражданскими рейсами, прибывающими из Ирана в Пакистан с западной стороны.

Ранее оборонное ведомство Пакистана заверило, что удары по территории Ирана наносились с помощью дронов и высокоточных ракет. По данным агентства Reuters, для этого ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана.

Востоковед Замараева в интервью «Звезде» прокомментировала обострение пакистано-иранских отношений. Она также отметила, что удары Пакистана по Ирану являются символом, предлагающим перемирие между двумя странами и завершение вспыхнувшего конфликта.