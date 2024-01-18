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Пакистан: высокоточные удары по территории Ирана наносились дронами и ракетами

Вооруженные силы Пакистана сообщили, что удары были нанесены при помощи дронов и ракет.
Тимур Шерзад 2024-01-18 12:29:01
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Вооруженные силы Пакистана заявили, что удары, нанесенные по территории Ирана, были совершены с применением высокоточных дронов и ракет. 

Пакистанское оборонное ведомство сообщило, что оружие применялось без захода в зону ПВО. Кроме этого, было отдельно отмечено, что была предпринята максимальная осторожность, чтобы избежать сопутствующего ущерба. 

Ранее востоковед Наталья Замараева в беседе со «Звездой» заявила, что характер нанесенных Пакистаном ударов вкупе со сделанными заявлениями был сдержанным. По ее словам, речь идет об ответных мерах, которые означают намек на прекращение конфликта. 

Востоковед подчеркнула, что в настоящий момент ни Иран, ни Пакистан не желают войны друг с другом.

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