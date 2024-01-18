Востоковед Замараева: удары Пакистана по Ирану означают предложение к перемирию

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Наталья Замараева в беседе со «Звездой» раскрыла суть конфликта между Ираном и Пакистаном.

Эксперт выделяет две составляющие внезапно вспыхнувшего противостояния двух стран: военная и дипломатическая. По ее словам, военная составляющая - это высокоточные удары, однако Замараева отмечает и дипломатические заявления Министерства иностранных дел Пакистана об уважении как своего суверенитета, так и суверенитета пограничной страны - Ирана.

«Дело в том, что пакистанские власти заявляют фактически об ударах равносильных и в тоже время об окончании. То есть, это предложение к окончанию вспыхнувшего конфликта», - сказала эксперт.

Замараева объясняет, что на сегодняшний день ни Пакистан, ни Иран не заинтересованы в разжигании конфликта.

«Предпринимаются как адекватные ответные меры, так и в тоже время предложение - так называемая "оливковая ветвь" - прекратить все военные составляющие внезапно возникнувшего конфликта», - рассказала востоковед.

Кроме того, Замараева отметила, что этот конфликт является не единожды вспыхнувшим. И та и другая сторона заявляют и обвиняют друг друга о необходимости контроля и управления границами. Кроме того, Иран и Пакистан заявляли о передислокации своих пограничных войск, а также говорилось о расширении местных рынков вокруг пограничных переходов.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что Пакистан нанес ракетные удары по лагерям боевиков «антипакистанских» террористических группировок. Позднее пресс-служба МИД Пакистана подтвердила нанесение ударов в Иране. Агентство Reuters писало, что военно-воздушные силы Пакистана при нанесении ракетных ударов по целям в Иране вошли в воздушное пространство республики. Иранское внешнеполитическое ведомство осудило нападение пакистанской стороны на приграничный район на территории исламской республики.