Reuters: ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана при нанесении ударов

Для нанесения ударов по территории Ирана пакистанская авиация входила в его воздушное пространство. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источник.

«Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям», - говорится в сообщении агентства.

Ссылаясь на иранские средства массовой информации, агентство отмечает, что несколько ракет поразили деревню в провинции Систан-Белуджистан, которая граничит с Пакистаном. В результате атаки погибли три женщины и четверо детей, никто из них не является гражданином Ирана.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что Пакистан нанес удары по территории Ирана. Источник в разведслужбе страны отметил, что удары были нанесены по антипакистанским вооруженным группировкам в Иране.