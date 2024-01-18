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Reuters: ВВС Пакистана вошли в воздушное пространство Ирана при нанесении ударов

Отмечается, что после нанесения ударов пакистанская авиация успешно вернулась обратно.
Игнат Далакян 2024-01-18 09:22:01
© Фото: Liang Xu, Xinhua, Globallookpress

Для нанесения ударов по территории Ирана пакистанская авиация входила в его воздушное пространство. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источник.

«Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям», - говорится в сообщении агентства.

Ссылаясь на иранские средства массовой информации, агентство отмечает, что несколько ракет поразили деревню в провинции Систан-Белуджистан, которая граничит с Пакистаном. В результате атаки погибли три женщины и четверо детей, никто из них не является гражданином Ирана.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что Пакистан нанес удары по территории Ирана. Источник в разведслужбе страны отметил, что удары были нанесены по антипакистанским вооруженным группировкам в Иране.

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