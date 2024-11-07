Байден рассказал, почему проиграла Харрис

Действующий американский президент Джо Байден прокомментировал проигрыш кандидата от Демократической партии и вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства.

По его словам, это произошло потому, что она вступила в президентскую гонку «при чрезвычайных обстоятельствах». Кроме того, Харрис пришлось возглавить «историческую» кампанию, олицетворявшую вполне достижимые цели, считает 81-летний лидер США. Его заявление приводит Белый дом.

«Ей пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», - пояснил он.

Байден уверен, что напарница продолжит бороться «с целью, решимостью и радостью». Напомним, что демократ и вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты США после выхода Байдена из предвыборной гонки.

Прежде сообщалось, что он поздравил Трампа с победой на выборах президента 2024 года. Также Байден пригласил победителя голосований в Белый дом для обсуждения передачи ему власти.