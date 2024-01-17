Салливан заявил о возможности США повлиять на формирование нового миропорядка

В США заявили об имеющихся возможностях повлиять на формирующий новый мировой порядок. Во время выступления с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что мир стоит на распутье между двумя эрами.

«Мы подошли к концу одной эры. Мы подошли к началу другой. И у нас есть возможности повлиять на то, как этот новый порядок, как эта новая эра будет выглядеть», - процитировал Салливана телеканал RT.

По его мнению, у Соединенных Штатов и других государств есть возможность оказать влияние на будущий образ нового миропорядка. Также США и их союзники, добавил Салливан, вполне способны справиться с глобальными вызовами, включая конфликт на Ближнем Востоке.

В октябре 2023 года президент Джо Байден заявил о готовности его страны построить новый мировой порядок. Он считает, что если американцы будут «достаточно дерзки и уверены в себе», то у них получится объединить мир так, как прежде никогда не было.

Через пару дней после его заявления в Кремле согласились, что мир нуждается в новом миропорядке. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что с той частью высказывания Байдена, где он сказал о способности Штатов построить новый миропорядок, в Кремле не согласны.