Байден заявил о готовности США построить новый миропорядок

© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Человечеству нужен новый мировой порядок, а у американцев есть возможность его построить. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе закрытого приема для сбора средств на избирательную кампанию.

«Я думаю, у нас есть возможность, если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было», - сказал он.

Напомним, на прошлом мероприятии со спонсорами своей кампании Джо Байден попал в нелепую ситуацию. Он почти дословно с перерывом в несколько минут повторил уже рассказанную историю о том, как решил сталь главой государства.

По его словам, он не собирался становиться лидером страны, но был переломный момент. Именно про него американский лидер рассказал дважды.