В Кремле согласились с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке
Кремль согласен со словами президента США Джо Байдена, что мир нуждается в новом миропорядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал», - отметил Песков.
Он также добавил, что в Кремле не согласны с другой частью его высказывания. Речь идет о фразе Байдена «…и США способны построить такой порядок».
«Здесь, в этой части мы не согласны», - отметил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что дератификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний уравнивает Российскую Федерацию и Соединенные Штаты. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва будет внимательно следить за действиями Вашингтона.