В Кремле согласились с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке

Песков отметил, что в Кремле не согласны с той частью высказывания Байдена, где он говорит, что США способны построить новый миропорядок.

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Кремль согласен со словами президента США Джо Байдена, что мир нуждается в новом миропорядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал», - отметил Песков.

Он также добавил, что в Кремле не согласны с другой частью его высказывания. Речь идет о фразе Байдена «…и США способны построить такой порядок».

«Здесь, в этой части мы не согласны», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что дератификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний уравнивает Российскую Федерацию и Соединенные Штаты. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва будет внимательно следить за действиями Вашингтона.