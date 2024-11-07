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Шойгу рассказал о попытках ядерного терроризма со стороны Киева

Сергей Шойгу привел в пример попытки захвата Курской атомной электростанции и ЗАЭС.
Тимур Шерзад 2024-11-07 11:36:21
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Украина предпринимает попытки ядерного терроризма. Он сделал это в ходе 12-й встречи секретарей Совбезов государств-участников СНГ.

Он напомнил о том, что, планируя украинскую агрессию в Курской области, противник ставил себе цель захватить Курскую атомную электростанцию. При этом ВСУ продолжают регулярные удары по ЗАЭС и сопутствующей инфраструктуре.

«Что это, как не попытка ядерного терроризма?» - сказал Шойгу. 

Кроме этого, Сергей Шойгу отметил, что ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима

Ранее Шойгу раскритиковал выборы в Молдавии, охарактеризовав их как эталон «демократической фальсификации».

#в стране и мире #Сергей Шойгу #Украина #заэс #Ядерный терроризм #курская аэс
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