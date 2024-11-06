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Украинские боевики атаковали береговую линию вблизи ЗАЭС

Губернатор Запорожской области сообщил, что зафиксировано не менее пяти взрывов.
Тимур Шерзад 2024-11-06 18:43:41
© Фото: РИА Новости

Киев атакует объекты инфраструктуры Энергодара, а также береговую линию Днепра, приближенную к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. 

Балицкий уточнил, что на данный момент зафиксировано не менее пяти взрывов. 

Губернатор попросил жителей города сохранять спокойствие, а также оставаться дома вплоть до полной стабилизации обстановки. 

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на то что накануне ВСУ обстреляли дорогу, по которой впоследствии ехали инспекторы. 

#в стране и мире #запорожская область #энергодар #заэс #Евгений Балицкий
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