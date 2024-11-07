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Шойгу заявил, что ситуация на Украине складывается не в пользу Киева

Сергей Шойгу констатировал, что план Запада использовать Украину для нанесения стратегического поражения России провалился.
2024-11-07 11:16:52
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ситуация на поле боя на Украине складывается не в пользу киевского режима. 

Он отметил, что западный план использовать Украину, как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился. При этом последствия этой попытки будут сказываться еще долго, добавил секретарь российского Совбеза. 

Шойгу отметил, что сейчас перед коллективным Западом стоит выбор - продолжить финансировать киевский режим и уничтожение украинского населенияя, или же начать договариваться. 

При этом Сергей Шойгу добавил, что Киеву не чужды попытки заниматься ядерным терроризмом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Сергей Шойгу
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