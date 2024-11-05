Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что при планировании операции по захвату Курской АЭС Киев интересовался розой ветров, чтобы понимать, какие территории будут заражены в случае происшествий.

По словам Кириллова, в доступе Минобороны России оказался доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Из текста данного доклада следует, что при планировании операции в Курской области украинская сторона учитывала, что в случае аварии на станции радиоактивные вещества распространились бы только на территории Россия. Станция расположена в зоне, попадающей под действия южных ветров, которые транспортируют выбросы в первые 12 часов на Север, то есть в сторону России, заявил Кириллов на брифинге.

Однако, как утверждает начальник войск РХБЗ, в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению могла бы подвергнуться значительная часть Европы, как это случилось при аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, как заявил на брифинге Кириллов, благодаря проводимой РФ спецоперации Киев не смог реализовать собственную ядерную программу. Он добавил, что Украина не обладает техническим потенциалом по созданию ядерных боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.