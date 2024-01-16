Восемь объектов консульства США в Эрбиле подверглись атаке баллистическими ракетами

В административном центре Иракского Курдистана городе Эрбиль атаке подверглись восемь объектов возле консульства США. Удары нанесли элитные части иранских вооруженных сил КСИР (Корпус стражей исламской революции). Об этом сообщил американский телеканал АВС News в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Срочно. Сообщается о нескольких взрывах возле консульства США в Эрбиле, Ирак. Об этом проинформировал источник в иракских службах безопасности», - гласит опубликованная информация.

По данным источников ABC, среди американских военных пострадавших нет. КСИР быстро взял на себя ответственность за нападение и уничтожение штаб-квартиры Моссада в Эрбиле, что стало ответом на недавнюю атаку и убийства «невинных соотечественников в Кермане и Раске», сообщил Iran International.

По информации агентства Farsnews, международный аэропорт Эрбиля пркратил работу после ракетных обстрелов, направленных на базу «Харир».

Также сообщалось, что различные районы Эрбиля стали объектами ракетных атак и беспилотников. По данным иракского «Сабрин Ньюс», это стало самой жестокой атакой на город.

Сутками ранее иракские шиитские группировки атаковали три военных базы США, расположенные в Сирии и Ираке. Удар пришелся по базе Хараб аль-Жейль на северо-востоке Сирии, по базе в международном аэропорту Эрбиля и по объекту на сирийском месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор.